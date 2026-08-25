Ціни на ріпак в Україні впали через слабкий експортний попит

Ціни на ріпак в Україні залишаються під тиском через різке падіння котирувань каноли та ріпаку на світових біржах, а також слабкий експортний попит. За останні дві сесії канола у Вінніпезі подешевшала на 6,5%, тоді як листопадові ф’ючерси на ріпак у Парижі втратили 3,1%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр "Зернової служби".

Ціни на ріпак в Україні

Листопадові ф’ючерси на канолу на біржі у Вінніпезі у п’ятницю та понеділок подешевшали на 6,5% - до 770 канадських доларів за тонну, або $555,6 за тонну. За місяць ціна знизилася на 2,6%.

Падіння відбулося на тлі побоювань щодо можливого запровадження США нових тарифів на канадську канолову олію. Це може призвести до скорочення внутрішнього попиту в Канаді та, відповідно, збільшення обсягів експорту каноли.

Слідом за канадським ринком знизилися й котирування ріпаку в Європі. Листопадові ф’ючерси на ріпак на біржі Matif у Парижі напередодні впали на 3,1% — до €522 за тонну, або близько $609. При цьому ринок практично не відреагував на нещодавнє зниження прогнозу врожаю ріпаку в Європейському Союзі.

Додатковий тиск на ціни створює підвищення рівня води в європейських річках. Це поступово відновлює поставки ріпаку на переробні підприємства за раніше укладеними контрактами з високими цінами. Водночас попит на фізичні поставки у серпні та вересні залишається слабким, а покупці коригують ціни вниз відповідно до ситуації на біржах.

У Чехії та Німеччині ціни на ріпак із доставкою на заводи наразі становлять €500–505 за тонну для поставок у вересні–жовтні. Для поставок у грудні–січні ціни перебувають на рівні €520–525 за тонну.

В Україні експортні ціни попиту на ріпак у портах Дунаю залишаються в діапазоні $470–490 за тонну, або 21–22 тис. грн за тонну. На західному кордоні з доставкою до терміналів трейдери пропонують $460–470 за тонну, що відповідає приблизно 21,5–22,5 тис. грн.

Переробні підприємства наразі утримують закупівельні ціни на ріпак з олійністю 44% у межах 20–21,5 тис. грн за тонну з доставкою. На ринку збільшується пропозиція, водночас проблеми з логістикою експорту ріпакового шроту та олії залишаються невирішеними.

Учасникам ринку радять не відкладати реалізацію ріпаку на експорт. До початку активного збирання соняшнику, сої та кукурудзи доступність автотранспорту залишається вищою, тоді як у вересні–жовтні вартість логістики може зрости на 20–30%.

Нагадаємо, у першій декаді закупівельні ціни на соняшник в Україні знизилися на 500-1000 грн за тонну — до 32000-33000 грн за тонну з доставкою на завод.