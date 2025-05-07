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Цены на рис упали до минимума, но избыток из Индии сдерживает рынок

риc
Мировой рис дешевеет.

Мировые цены на рис опустились до многолетних минимумов, однако рост индийских запасов и высокий урожай в Азии ограничат возможность дальнейшего обновления цен.

Об этом сообщает Reuters.

О рынке риса

Мировые цены на рис резко упали из-за избыточного предложения на рынке. После того, как Индия в марте отменила последние ограничения на экспорт, стоимость индийского пропаренного риса снизилась до самого низкого уровня почти за два года. Подешевел рис и в Таиланде и Вьетнаме до минимумов, которых не было несколько лет.

Хотя такие цены выгодны для потребителей, особенно в Африке, они наносят серьезный удар по фермерам в Азии — регионе, производящем 90% мирового объема риса. По прогнозам трейдеров, восстановление цен не ожидается как минимум до конца 2025 года из-за больших запасов в ключевых странах-экспортерах.

Несмотря на существенное снижение, цены на рис, вероятно, не будут расти в ближайшее время из-за перенасыщения рынка. Как отметил президент Ассоциации экспортеров риса Б.В. Кришна Рао, избыток предложения будет сдерживать любой ценовой рост.

По оценкам организации, до конца года стоимость 5% измельченного риса будет колебаться вокруг отметки в $390 за тонну.

Фото 2 — Цены на рис упали до минимума, но избыток из Индии сдерживает рынок

Перспективы индийского экспорта

Индия готовится к рекордному экспорту риса на фоне благоприятных прогнозов урожая и огромных внутренних запасов. Благодаря ожидаемым высоким муссонным дождям — второй год подряд — производство риса в стране может возрасти, что будет поддерживать объемы экспорта.

По оценкам Ассоциации экспортеров риса, Индия в этом году может поставить за границу около 22,5 миллиона тонн зерна, что на четверть больше, чем в прошлом. Компания Olam Agri India прогнозирует еще более высокий показатель — до 24 миллионов тонн.

В целом мировое производство риса, по данным ФАО, также вырастет до рекордных 543,6 миллиона тонн, а совокупное предложение с учетом запасов будет значительно превышать спрос. Это давит на цены, ведь покупатели не спешат заключать новые контракты, а продавцы вынуждены конкурировать между собой.

Фото 3 — Цены на рис упали до минимума, но избыток из Индии сдерживает рынок

Этот скачок, вероятно, вернет Индию в ее доминирующую долю на мировом рынке, которая составила более 40% к сокращению экспорта в 2022 году, превысив совокупные продажи четырех последующих крупнейших поставщиков – Таиланда, Вьетнама, Пакистана и Соединенных Штатов.

Что помогает стабилизировать цены

Восстановление курса рупии и минимальная государственная цена на закупку риса в Индии сдерживают дальнейшее падение мировых цен на зерно.

В то же время, индийский экспорт вытесняет конкурентов — поставки из Таиланда и Вьетнама уже значительно сократились. Падение цен повлекло за собой протесты тайских фермеров и заставило правительство принять меры поддержки.

На фоне этого выиграют страны-импортеры, в том числе государства Африки и Юго-Восточной Азии.

Напомним, в Украине правительство ввело программу поддержки аграриев, которые выращивают хлопчатник. За каждый гектар государство будет выплачивать 10 тысяч гривен.

Автор:
Ольга Опенько