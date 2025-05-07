Ціни на рис впали до мінімуму, але надлишок з Індії стримує ринок

Світові ціни на рис опустилися до багаторічних мінімумів, проте зростання індійських запасів та високий врожай у Азії обмежать можливість подальшого відновлення цін.

Про це інформує Reuters.

Про ринок рису

Світові ціни на рис різко впали через надлишкову пропозицію на ринку. Після того як Індія у березні скасувала останні обмеження на експорт, вартість індійського пропареного рису знизилася до найнижчого рівня майже за два роки. Подешевшав рис і в Таїланді та В'єтнамі — до мінімумів, яких не було кілька років.

Хоча такі ціни вигідні для споживачів, особливо в Африці, вони завдають серйозного удару по фермерах в Азії — регіоні, що виробляє 90% світового обсягу рису. За прогнозами трейдерів, відновлення цін не очікується щонайменше до кінця 2025 року через великі запаси в ключових країнах-експортерах.

Попри суттєве зниження, ціни на рис, ймовірно, не зростатимуть найближчим часом — через перенасичення ринку. Як зазначив президент Асоціації експортерів рису Б.В. Крішна Рао, надлишок пропозиції стримуватиме будь-яке цінове зростання.

За оцінками організації, до кінця року вартість 5% подрібненого рису коливатиметься навколо позначки $390 за тонну.

Перспективи індійського експорту

Індія готується до рекордного експорту рису на тлі сприятливих прогнозів для врожаю та величезних внутрішніх запасів. Завдяки очікувано високим мусонним дощам — другий рік поспіль — виробництво рису в країні може зрости, що підтримуватиме обсяги експорту.

За оцінками Асоціації експортерів рису, Індія цього року може поставити за кордон близько 22,5 мільйона тонн зерна, що на чверть більше, ніж торік. Компанія Olam Agri India прогнозує ще вищий показник — до 24 мільйонів тонн.

Загалом світове виробництво рису, за даними ФАО, також зросте — до рекордних 543,6 мільйона тонн, а сукупна пропозиція з урахуванням запасів значно перевищуватиме попит. Це тисне на ціни, адже покупці не поспішають укладати нові контракти, а продавці змушені конкурувати між собою.

Цей стрибок, ймовірно, поверне Індію до її домінуючої частки на світовому ринку, яка становила понад 40% до скорочення експорту у 2022 році, перевищивши сукупні продажі чотирьох наступних найбільших постачальників – Таїланду, В'єтнаму, Пакистану та Сполучених Штатів.

Що допомагає стабілізувати ціни

Відновлення курсу рупії та державна мінімальна ціна на закупівлю рису в Індії стримують подальше падіння світових цін на зерно.

Водночас індійський експорт витісняє конкурентів — поставки з Таїланду та В’єтнаму вже значно скоротилися. Падіння цін спричинило протести тайських фермерів і змусило уряд вжити заходів підтримки.

На тлі цього виграють країни-імпортери, зокрема держави Африки та Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, в Україні уряд запровадив програму підтримки аграріїв, які вирощують бавовник. За кожен гектар держава виплачуватиме 10 тисяч гривень.