Агровиробникам, що вирощують бавовник, виплачуватимуть 10 тисяч гривень за гектар

Уряд запровадив програму підтримки аграріїв, які вирощують бавовник. За кожен гектар держава виплачуватиме 10 тисяч гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про програму

Кабінет міністрів запровадив програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Допомога становитиме 10 тисяч гривень на гектар.

Ініціатива спрямована на розвиток легкої промисловості та зміцнення обороноздатності країни.

Про бавовник

Бавовник має стратегічне значення під час війни, оскільки є основною сировиною для виробництва нітроцелюлози — ключового компонента для виготовлення пороху. Крім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію.

Зазначимо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10427-1 – про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника в Україні. Документ передбачає спрощення процедур ввезення та обігу на території України сортів бавовнику.

В Україні в 2024 році зібрали перший врожай бавовника, висадженого на понад 5 га в Одеській області. У випробуваннях взяли участь 8 фермерських господарств і наукова ділянка. Було посіяно 110 кг насіння п’яти сортів бавовнику з США, Німеччини та Туреччини.