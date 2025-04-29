Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

47,39

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,47

41,38

EUR

47,65

47,45

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Агровиробникам, що вирощують бавовник, виплачуватимуть 10 тисяч гривень за гектар

бавовник
Бавовництво отримає державну підтримку.

Уряд запровадив програму підтримки аграріїв, які вирощують бавовник. За кожен гектар держава виплачуватиме 10 тисяч гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про програму

Кабінет міністрів запровадив програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Допомога становитиме 10 тисяч гривень на гектар.

Ініціатива спрямована на розвиток легкої промисловості та зміцнення обороноздатності країни.

Про бавовник

Бавовник має стратегічне значення під час війни, оскільки є основною сировиною для виробництва нітроцелюлози — ключового компонента для виготовлення пороху. Крім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію.

Зазначимо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10427-1 – про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника в Україні.  Документ передбачає спрощення процедур ввезення та обігу на території України сортів бавовнику. 

В Україні в 2024 році зібрали перший врожай бавовника, висадженого на понад 5 га в Одеській області.  У випробуваннях взяли участь 8 фермерських господарств і наукова ділянка. Було посіяно 110 кг насіння п’яти сортів бавовнику з США, Німеччини та Туреччини.

Автор:
Ольга Опенько