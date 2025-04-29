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Агропроизводителям, выращивающим хлопчатник, будут выплачивать 10 тысяч гривен за гектар
Правительство ввело программу поддержки аграриев, выращиваемых хлопчатник. За каждый гектар государство будет выплачивать 10 тысяч гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
О программе
Кабинет министров ввел программу поддержки агропроизводителей, выращивающих хлопчатник в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Помощь будет составлять 10 тысяч гривен на гектар.
Инициатива направлена на развитие легкой промышленности и укрепление обороноспособности страны.
О хлопчатнике
Хлопчатник имеет стратегическое значение во время войны, поскольку является основным сырьем для производства нитроцеллюлозы – ключевого компонента для изготовления пороха. Кроме этого, из хлопка можно производить ткань и масло.
Отметим, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №10427-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины о распространении сортов хлопчатника в Украине. Документ предусматривает упрощение процедур ввоза и обращения на территории Украины сортов хлопчатника.
В Украине в 2024 году собрали первый урожай хлопчатника, высаженного более чем на 5 га в Одесской области. В испытаниях приняли участие 8 фермерских хозяйств и научный участок. Были посеяны 110 кг семян пяти сортов хлопчатника из США, Германии и Турции.