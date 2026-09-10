Цены на сою в Украине снижаются из-за проблем с экспортом

Цены на сою в Украине продолжают снижаться на фоне проблем с экспортом растительного масла и шрота, а также удорожание логистики через западные границы.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

Цены на сою в Украине

Стоимость перевозок за август выросла на 15–20%. В сентябре-октябре логистика может подорожать еще на 10-20%.

На этом фоне переработчики продолжают пересматривать закупочные цены на сою с ГМО. За последнюю неделю они снизились еще на 500–1000 грн. за тонну — до 16 500–17 500 грн./т с доставкой на завод.

Также незначительный рост цен на сою в Европейском Союзе в конце августа несколько активизировал экспортные продажи украинской продукции.

Так, экспортные цены на сою с ГМО и содержанием протеина 33% выросли до $400–420/т с доставкой к границе и $425–435/т в евровагоне. Сою без ГМО предлагают по $460–465/т с доставкой к границе и $470–480/т в евровагоне для поставок в октябре–декабре.

В то же время первые результаты нового урожая оказались хуже ожиданий. Из-за жаркой погоды в августе урожайность и качество сои в центральных и западных областях Украины оказались ниже. Содержание протеина составляет 31-32%, поэтому часть продукции может не отвечать экспортным требованиям и будет продаваться с дисконтом.

Европейские покупатели больше всего заинтересованы в поставках сои в декабре 2026 года — феврале 2027 года. Прием продукции в октябре-ноябре ограничен из-за нехватки логистических и перевалочных мощностей как в Украине, так и в странах ЕС.

В ближайшее время предложение сои со стороны украинских аграриев, как ожидается, будет расти. Это может усилить давление на внутренние цены.

На мировом рынке ситуация несколько иная. Ноябрьские фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже за последние семь дней торговались на самом высоком с конца 2023 года уровне — около $481/т. За месяц цена выросла на 10,1%.

Рост поддерживают ожидания возможного снижения прогноза урожайности и производства сои в США, а также повышения внутреннего спроса на масло на фоне роста цен на нефть и биотопливо.

Новый прогноз по урожаю сои в США USDA должен обнародовать 11 сентября. Аналитики ожидают пересмотра оценок урожайности и производства в сторону понижения, что может дополнительно поддержать мировые цены.

В то же время потенциал дальнейшего роста остается ограниченным прогнозами рекордного мирового урожая сои в 2026/27 маркетинговом году.

Поэтому внимание участников рынка все больше сосредотачивается на погодных условиях в Бразилии в преддверии посевной. В настоящее время в стране наблюдаются благоприятные осадки, а влияние Эль-Ниньо, которое может повлечь за собой более сухую погоду в Южной Америке и Австралии, пока не проявляется.

Напомним, на украинском рынке увеличилось предложение подсолнечника нового урожая. Поэтому переработчики снизили закупочные цены еще на 500–1000 грн за тонну — до 19 000–20 500 грн/т на условиях СРТ (доставки в пункт назначения). В результате подсолнечник впервые за два года стоит дешевле рапса.