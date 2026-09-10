Ціни на сою в Україні знижуються через проблеми з експортом

Ціни на сою в Україні продовжують знижуватися на тлі проблем з експортом олії та шроту, а також подорожчання логістики через західні кордони.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Ціни на сою в Україні

Вартість перевезень упродовж серпня зросла на 15–20%. У вересні–жовтні логістика може подорожчати ще на 10–20%.

На цьому тлі переробники продовжують переглядати закупівельні ціни на сою з ГМО. За останній тиждень вони знизилися ще на 500–1000 грн за тонну — до 16 500–17 500 грн/т з доставкою на завод.

Також незначне зростання цін на сою в Європейському Союзі наприкінці серпня дещо активізувало експортні продажі української продукції.

Так, експортні ціни на сою з ГМО та вмістом протеїну 33% зросли до $400–420/т з доставкою до кордону та $425–435/т у євровагоні. Сою без ГМО пропонують по $460–465/т з доставкою до кордону та $470–480/т у євровагоні для поставок у жовтні–грудні.

Водночас перші результати нового врожаю виявилися гіршими за очікування. Через спекотну погоду в серпні врожайність і якість сої в центральних та західних областях України виявилися нижчими. Вміст протеїну становить 31–32%, тому частина продукції може не відповідати експортним вимогам і продаватиметься з дисконтом.

Європейські покупці наразі найбільше зацікавлені в поставках сої у грудні 2026 року — лютому 2027 року. Натомість приймання продукції в жовтні–листопаді обмежене через нестачу логістичних і перевалочних потужностей як в Україні, так і в країнах ЄС.

Найближчим часом пропозиція сої з боку українських аграріїв, як очікується, зростатиме. Це може посилити тиск на внутрішні ціни.

На світовому ринку ситуація дещо інша. Листопадові ф'ючерси на сою на Чиказькій товарній біржі протягом останніх семи днів торгувалися на найвищому з кінця 2023 року рівні — близько $481/т. За місяць ціна зросла на 10,1%.

Зростання підтримують очікування щодо можливого зниження прогнозу врожайності та виробництва сої у США, а також підвищення внутрішнього попиту на олію на тлі зростання цін на нафту та біопаливо.

Новий прогноз щодо врожаю сої у США USDA має оприлюднити 11 вересня. Аналітики очікують перегляду оцінок урожайності та виробництва в бік зниження, що може додатково підтримати світові ціни.

Водночас потенціал їхнього подальшого зростання залишається обмеженим прогнозами рекордного світового врожаю сої у 2026/27 маркетинговому році.

Тому увага учасників ринку дедалі більше зосереджується на погодних умовах у Бразилії напередодні посівної. Наразі в країні спостерігаються сприятливі опади, а вплив Ель-Ніньйо, який може спричинити сухішу погоду в Південній Америці та Австралії, поки не проявляється.

Нагадаємо, на українському ринку збільшилася пропозиція соняшнику нового урожаю. Через це переробники знизили закупівельні ціни ще на 500–1000 грн за тонну — до 19 000–20 500 грн/т на умовах СРТ (доставки до пункту призначення). У результаті соняшник вперше за два роки коштує дешевше за ріпак.