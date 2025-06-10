Цены на свеклу в Украине остаются рекордно высокими

На украинском рынке сохраняются рекордно высокие цены на свеклу, несмотря на поступление нового урожая. Аналитики объясняют ситуацию ограниченным предложением местных хозяйств и стабильно высоким спросом со стороны покупателей.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Сколько стоит свекла?

Предложение столовой свеклы урожая 2024 года на украинском рынке остается ограниченным, однако спрос на этот овощ со стороны потребителей стабильно высок. В результате цены на свеклу уже несколько месяцев удерживаются на рекордно высоком уровне по сравнению с прошлым годом.

По состоянию на сегодняшний день стоимость свеклы прошлогоднего урожая составляет от 25 до 33 грн/кг ($0,60–0,80/кг) в зависимости от качества продукции и объемов партий. Это примерно на 21% дороже, чем в тот же период 2024 года.

Сезон уборки свеклы нового урожая начался в привычные сроки — примерно так же, как в прошлом году. Отпускные цены на продукцию нового урожая колеблются в пределах 32–40 грн/кг ($0,77–0,96/кг).

Однако с ростом предложения этого овоща на рынке постепенно фиксируется тенденция к понижению цен.

Напомним, на украинском рынке в начале июня наблюдается традиционное снижение цен на тепличные огурцы. Удешевление связано с увеличением предложения овощей из летних теплиц, что формирует давление на цены в соответствующем сегменте.