Ціни на буряк в Україні залишаються рекордно високими

На українському ринку зберігаються рекордно високі ціни на буряк, незважаючи на надходження нового врожаю. Аналітики пояснюють ситуацію обмеженою пропозицією з місцевих господарств і стабільно високим попитом з боку покупців.

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Як пише Delo.ua, про повідомляє EastFruit.

Скільки коштує буряк?

Пропозиція столового буряка врожаю 2024 року на українському ринку залишається обмеженою, проте попит на цей овоч з боку споживачів стабільно високий. У результаті ціни на буряк вже кілька місяців утримуються на рекордно високому рівні порівняно з минулим роком.

Станом на зараз вартість буряка минулорічного врожаю становить від 25 до 33 грн/кг ($0,60–0,80/кг) залежно від якості продукції та обсягів партій. Це приблизно на 21% дорожче, ніж у той самий період 2024 року.

Сезон збирання буряка нового врожаю розпочався у звичні строки — приблизно так само, як і торік. Наразі відпускні ціни на продукцію нового врожаю коливаються в межах 32–40 грн/кг ($0,77–0,96/кг).

Однак зі зростанням пропозиції цього овочу на ринку поступово фіксується тенденція до зниження цін.

Нагадаємо, на українському ринку на початку червня спостерігається традиційне зниження цін на тепличні огірки. Здешевлення пов’язано зі збільшенням пропозиції овочів з літніх теплиць, що формує тиск на ціни у відповідному сегменті.