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Цены на топливо 10 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 10 сентября 2026 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|87,18 грн (+53 коп)
|А-95
|83,33 грн (+59 коп.)
|А-92
|79,57 грн (+88 коп.)
|ДТ
|93,76 грн (+54 коп.)
|Газ
|43,44 грн (-2 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|89,90
|86,90
|96,90
|44,90
|UPG
|84,90
|82,90
|93,10
|43,90
|WOG
|90,90
|87,90
|97,90
|45,50
|УКРНАФТА
|84,90
|81,90
|79,90
|91,90
|42,90
|SOCAR
|89,90
|86,90
|97,90
|44,47
|AMIC
|84,90
|81,90
|93,01
|42,63
|БРСМ-Нафта
|80,54
|90,44
|41,87
Напомним, обострение конфликта между США и Ираном и стремительный рост котировок в Европе толкают украинский топливный рынок вверх. Эксперты рассказали Dilo, как валютное давление и динамика европейских хабов скажутся на кошельках водителей на этой неделе.