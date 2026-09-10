Ціни на пальне 10 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 10 вересня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 87,18 грн (+53 коп) А-95 83,33 грн (+59 коп.) А-92 79,57 грн (+88 коп.) ДП 93,76 грн (+54 коп.) Газ 43,44 грн (-2 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 89,90 86,90 96,90 44,90 UPG 84,90 82,90 93,10 43,90 WOG 90,90 87,90 97,90 45,50 УКРНАФТА 84,90 81,90 79,90 91,90 42,90 SOCAR 89,90 86,90 97,90 44,47 AMIC 84,90 81,90 93,01 42,63 БРСМ-Нафта 80,54 90,44 41,87

Нагадаємо, загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo, як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.