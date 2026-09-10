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Ціни на пальне 10 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 10 вересня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|87,18 грн (+53 коп)
|А-95
|83,33 грн (+59 коп.)
|А-92
|79,57 грн (+88 коп.)
|ДП
|93,76 грн (+54 коп.)
|Газ
|43,44 грн (-2 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|89,90
|86,90
|96,90
|44,90
|UPG
|84,90
|82,90
|93,10
|43,90
|WOG
|90,90
|87,90
|97,90
|45,50
|УКРНАФТА
|84,90
|81,90
|79,90
|91,90
|42,90
|SOCAR
|89,90
|86,90
|97,90
|44,47
|AMIC
|84,90
|81,90
|93,01
|42,63
|БРСМ-Нафта
|80,54
|90,44
|41,87
Нагадаємо, загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo, як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.