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Цены на топливо 11 марта 2025: сколько стоит бензин сегодня?

асс
Актуальные цены на горючее 11 марта 2025 года. Фото: Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 11 марта 2025 г. (вторник), в Украине средние цены на топливо несущественно изменились.

  • Бензин А-95 премиум: 60,24 грн (+9 коп.);
  • Бензин А-95: 56,73 грн (+4 коп.);
  • Бензин А-92: 53,72 грн (+17 коп.);
  • Дизельное топливо: 55,22 грн (+4 коп.);
  • Газ автомобильный: 36,96 грн. (0 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

  • Бензин А-95 премиум: 62,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельное топливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобильный: 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 премиум: 58,00 грн;
  • Бензин А-95: 56,00 грн;
  • Дизельное топливо: 55,00 грн;
  • Газ автомобильный: 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 премиум: 62,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельное топливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобильный: 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 премиум: 57,39 грн;
  • Бензин А-95: 55,39 грн;
  • Бензин А-92 : 53,39 грн;
  • Дизельное топливо: 54,39 грн;
  • Газ автомобильный: 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 премиум: 62,32 грн;
  • Бензин А-95: 59,49 грн;
  • Дизельное топливо: 57,99 грн;
  • Газ автомобильный: 37,99 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 премиум: 58,99 грн;
  • Бензин А-95: 56,49 грн;
  • Дизельное топливо: 54,83 грн;
  • Газ автомобильный: 36,27 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95: 53,82 грн;
  • Дизельное топливо: 50,38 грн;
  • Газ автомобильный: 35,34 грн.

Напомним, из-за весеннего потепления спрос на топливо в Украине увеличился на 20% по сравнению с зимним, а существенное снижение цен на нефть является предпосылкой для удешевления топлива на АЗС. Однако сети АЗС, похоже, не реализуют этот потенциал в полной мере, поскольку захотят увеличить маржу, чтобы компенсировать потери зимой. Вместо этого они могут активизировать акции и предлагать клиентам скидки.

Автор:
Татьяна Бессараб