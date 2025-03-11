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Ціни на пальне 11 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 11 березня 2025 року (вівторок), в Україні середні ціни на пальне несуттєво змінилися.
- Бензин А-95 преміум: 60,24 грн (+9 коп.);
- Бензин А-95: 56,73 грн (+4 коп.);
- Бензин А-92: 53,72 грн (+17 коп.);
- Дизельне паливо: 55,22 грн (+4 коп.);
- Газ автомобільний: 36,96 грн (0 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 62,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельне паливо: 55,00 грн;
- Газ автомобільний: 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 62,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 57,39 грн;
- Бензин А-95: 55,39 грн;
- Бензин А-92: 53,39 грн;
- Дизельне паливо: 54,39 грн;
- Газ автомобільний: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 62,32 грн;
- Бензин А-95: 59,49 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 37,99 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,99 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельне паливо: 54,83 грн;
- Газ автомобільний: 36,27 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,82 грн;
- Дизельне паливо: 50,38 грн;
- Газ автомобільний: 35,34 грн.
Нагадаємо, через весняне потепління попит на паливо в Україні збільшився на 20% порівняно з зимовим, а суттєве зниження цін на нафту є передумовою для здешевшання пального на АЗС. Проте мережі АЗС схоже не реалізують цей потенціал повною мірою, оскільки захочуть збільшити маржу, щоб компенсувати втрати взимку. Замість цього вони можуть активізувати акції та пропонувати клієнтам знижки.