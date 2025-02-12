Цены на топливо 12 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 12 февраля 2025 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Бензин А-95 премиум : 60,05 грн (-1 коп.);

: 60,05 грн (-1 коп.); Бензин А-95 : 56,87 грн (-1 коп.);

: 56,87 грн (-1 коп.); Бензин А-92 : 53,72 грн (-10 коп.);

: 53,72 грн (-10 коп.); Дизельное топливо : 55,25 грн (-1 коп.);

: 55,25 грн (-1 коп.); Газ автомобильный : 37,07 грн (0 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельное топливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобильный : 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 премиум : 57,69 грн;

: 57,69 грн; Бензин А-95 : 55,69 грн;

: 55,69 грн; Бензин А-92 : 53,49 грн;

: 53,49 грн; Дизельное топливо : 54,19 грн;

: 54,19 грн; Газ автомобильный : 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;

: 61,32 грн; Бензин А-95 : 59,49 грн;

: 59,49 грн; Дизельное топливо : 57,99 грн;

: 57,99 грн; Газ автомобильный : 38,16 грн.

AMIC

Бензин А-95 премиум : 58,49 грн;

: 58,49 грн; Бензин А-95 : 56,49 грн;

: 56,49 грн; Дизельное топливо : 54,75 грн;

: 54,75 грн; Газ автомобильный : 36,39 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,82 грн;

: 53,82 грн; Дизельное топливо : 50,40 грн;

: 50,40 грн; Газ автомобильный: 35,28 грн.

Добавим, что мировые цены на нефть продолжают падать, ситуация на глобальных рынках остается крайне нестабильной. Большие сети АЗС решили воздержаться от маркетинговой борьбы и щедрых скидок и дождаться момента, когда общемировые тренды на рынке станут более понятными. Так что цены на все виды горючего пока находятся на плато, хотя и есть определенные предпосылки для удешевления бензина и дизеля.

На прошлой неделе мировые цены на нефть продолжили падать, поскольку инвесторы обеспокоены возобновлением тарифной войны между Китаем и США. Кроме того, на котировки давили данные по запасам сырой нефти в США, которые на той неделе выросли на 8,7 млн баррелей, тогда как ранее аналитики прогнозировали рост на 2 млн баррелей.