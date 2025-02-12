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Цены на топливо 12 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 12 февраля 2025 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
- Бензин А-95 премиум : 60,05 грн (-1 коп.);
- Бензин А-95 : 56,87 грн (-1 коп.);
- Бензин А-92 : 53,72 грн (-10 коп.);
- Дизельное топливо : 55,25 грн (-1 коп.);
- Газ автомобильный : 37,07 грн (0 коп.).
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
OKKO
- Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
- Бензин А-95 : 59,99 грн;
- Дизельное топливо : 58,99 грн;
- Газ автомобильный : 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;
- Бензин А-95 : 56,00 грн;
- Дизельное топливо : 55,00 грн;
- Газ автомобильный : 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
- Бензин А-95 : 59,99 грн;
- Дизельное топливо : 58,99 грн;
- Газ автомобильный : 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 премиум : 57,69 грн;
- Бензин А-95 : 55,69 грн;
- Бензин А-92 : 53,49 грн;
- Дизельное топливо : 54,19 грн;
- Газ автомобильный : 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;
- Бензин А-95 : 59,49 грн;
- Дизельное топливо : 57,99 грн;
- Газ автомобильный : 38,16 грн.
AMIC
- Бензин А-95 премиум : 58,49 грн;
- Бензин А-95 : 56,49 грн;
- Дизельное топливо : 54,75 грн;
- Газ автомобильный : 36,39 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95 : 53,82 грн;
- Дизельное топливо : 50,40 грн;
- Газ автомобильный: 35,28 грн.
Добавим, что мировые цены на нефть продолжают падать, ситуация на глобальных рынках остается крайне нестабильной. Большие сети АЗС решили воздержаться от маркетинговой борьбы и щедрых скидок и дождаться момента, когда общемировые тренды на рынке станут более понятными. Так что цены на все виды горючего пока находятся на плато, хотя и есть определенные предпосылки для удешевления бензина и дизеля.
На прошлой неделе мировые цены на нефть продолжили падать, поскольку инвесторы обеспокоены возобновлением тарифной войны между Китаем и США. Кроме того, на котировки давили данные по запасам сырой нефти в США, которые на той неделе выросли на 8,7 млн баррелей, тогда как ранее аналитики прогнозировали рост на 2 млн баррелей.