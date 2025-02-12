Ціни на пальне 12 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 12 лютого 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Бензин А-95 преміум : 60,05 грн (-1 коп.);

: 60,05 грн (-1 коп.); Бензин А-95 : 56,87 грн (-1 коп.);

: 56,87 грн (-1 коп.); Бензин А-92 : 53,72 грн (-10 коп.);

: 53,72 грн (-10 коп.); Дизельне паливо : 55,25 грн (-1 коп.);

: 55,25 грн (-1 коп.); Газ автомобільний: 37,07 грн (0 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

Бензин А-95 преміум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельне паливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 преміум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельне паливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобільний: 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 преміум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельне паливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 преміум : 57,69 грн;

: 57,69 грн; Бензин А-95 : 55,69 грн;

: 55,69 грн; Бензин А-92 : 53,49 грн;

: 53,49 грн; Дизельне паливо : 54,19 грн;

: 54,19 грн; Газ автомобільний: 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 преміум : 61,32 грн;

: 61,32 грн; Бензин А-95 : 59,49 грн;

: 59,49 грн; Дизельне паливо : 57,99 грн;

: 57,99 грн; Газ автомобільний: 38,16 грн.

AMIC

Бензин А-95 преміум : 58,49 грн;

: 58,49 грн; Бензин А-95 : 56,49 грн;

: 56,49 грн; Дизельне паливо : 54,75 грн;

: 54,75 грн; Газ автомобільний: 36,39 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,82 грн;

: 53,82 грн; Дизельне паливо : 50,40 грн;

: 50,40 грн; Газ автомобільний: 35,28 грн.

Додамо, що світові ціни на нафту продовжують падати ситуація на глобальних ринках залишається вкрай нестабільною. Великі мережі АЗС вирішили утриматися від маркетингової боротьби та щедрих знижок та дочекатися моменту коли загальносвітові тренди на ринку стануть зрозумілішими. Тож ціни на всі види пального поки що знаходяться на плато, хоча і є певні передумови до здешевшання бензину та дизелю.

На минулому тижні світові ціни на нафту продовжили падати оскільки інвестори занепокоєні відновленням тарифної війни між Китаєм та США. Крім того, на котирування тиснули данні щодо запасів сирої нафти в США, що на тому тижні виросли на 8,7 млн барелів, тоді як раніше аналітики прогнозували зростання на 2 млн барелів.