Цены на топливо 12 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 12 мая 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|77,90 грн (+4 коп.)
|А-95
|73,54 грн (+2 коп.)
|А-92
|67,13 грн (0 коп.)
|ДТ
|87,75 грн (-6 коп.)
|Газ
|48,35 грн (-4 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|80,90
|77,90
|89,90
|49,90
|UPG
|76,90
|74,90
|86,90
|47,90
|WOG
|80,90
|77,90
|89,90
|49,90
|УКРНАФТА
|74,90
|71,90
|66,90
|86,90
|47,90
|SOCAR
|79,76
|76,90
|88,76
|49,55
|AMIC
|75,66
|72,36
|87,04
|47,63
|БРСМ-Нафта
|69,69
|85,85
|46,89
Напомним, мировой рынок нефти лихорадит из-за противостояния США и Ирана, непосредственно влияющего на украинские стелы АЗС. Несмотря на напряженную ситуацию в Ормузском проливе, украинские водители получили временную передышку: цены на бензин, дизель и автогаз демонстрируют падение. Однако аналитики предупреждают, что это затишье может быть обманчивым, а тренд по удешевлению — краткосрочным.