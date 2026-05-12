Ціни на пальне 12 травня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 12 травня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|77,90 грн (+4 коп.)
|А-95
|73,54 грн (+2 коп.)
|А-92
|67,13 грн (0 коп.)
|ДП
|87,75 грн (-6 коп.)
|Газ
|48,35 грн (-4 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|80,90
|77,90
|89,90
|49,90
|UPG
|76,90
|74,90
|86,90
|47,90
|WOG
|80,90
|77,90
|89,90
|49,90
|УКРНАФТА
|74,90
|71,90
|66,90
|86,90
|47,90
|SOCAR
|79,76
|76,90
|88,76
|49,55
|AMIC
|75,66
|72,36
|87,04
|47,63
|БРСМ-Нафта
|69,69
|85,85
|46,89
Нагадаємо, світовий ринок нафти лихоманить через протистояння США та Ірану, що безпосередньо впливає на українські стели АЗС. Попри напружену ситуацію в Ормузькій протоці, українські водії отримали тимчасовий передих: ціни на бензин, дизель та автогаз демонструють падіння. Проте аналітики попереджають, що це затишшя може бути оманливим, а тренд на здешевлення — короткостроковим.