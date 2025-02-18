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Цены на топливо 18 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?

цены на горючее
Актуальные цены на горючее 18 февраля 2025 года. Фото: Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 18 февраля 2025 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

  • Бензин А-95 премиум : 60,12 грн (+5 коп.);
  • Бензин А-95 : 56,90 грн (+3 коп.);
  • Бензин А-92 : 53,98 грн (+21 коп.);
  • Дизельное топливо : 55,29 грн (+3 коп.);
  • Газ автомобильный : 37,06 грн (0 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

  • Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
  • Бензин А-95 : 59,99 грн;
  • Дизельное топливо : 58,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;
  • Бензин А-95 : 56,00 грн;
  • Дизельное топливо : 55,00 грн;
  • Газ автомобильный : 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
  • Бензин А-95 : 59,99 грн;
  • Дизельное топливо : 58,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 премиум : 57,92 грн;
  • Бензин А-95 : 55,92 грн;
  • Бензин А-92 : 53,77 грн;
  • Дизельное топливо : 54,42 грн;
  • Газ автомобильный : 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;
  • Бензин А-95 : 59,49 грн;
  • Дизельное топливо : 57,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,16 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 премиум : 58,82 грн;
  • Бензин А-95 : 56,49 грн;
  • Дизельное топливо : 54,75 грн;
  • Газ автомобильный : 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95 : 53,82 грн;
  • Дизельное топливо : 50,40 грн;
  • Газ автомобильный: 35,22 грн.

Напомним, 1 января 2025 года начался второй этап повышения акцизного налога на горючее, что предусмотрено Законом Украины №3878-IX от 18 июля 2024 года. С сегодняшнего дня акциз на дизельное топливо для аграриев увеличился до €215,7 за 1000 л с €177,6.

Автор:
Татьяна Бессараб