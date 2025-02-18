Цены на топливо 18 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 18 февраля 2025 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Бензин А-95 премиум : 60,12 грн (+5 коп.);

: 60,12 грн (+5 коп.); Бензин А-95 : 56,90 грн (+3 коп.);

: 56,90 грн (+3 коп.); Бензин А-92 : 53,98 грн (+21 коп.);

: 53,98 грн (+21 коп.); Дизельное топливо : 55,29 грн (+3 коп.);

: 55,29 грн (+3 коп.); Газ автомобильный : 37,06 грн (0 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельное топливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобильный : 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 премиум : 57,92 грн;

: 57,92 грн; Бензин А-95 : 55,92 грн;

: 55,92 грн; Бензин А-92 : 53,77 грн;

: 53,77 грн; Дизельное топливо : 54,42 грн;

: 54,42 грн; Газ автомобильный : 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;

: 61,32 грн; Бензин А-95 : 59,49 грн;

: 59,49 грн; Дизельное топливо : 57,99 грн;

: 57,99 грн; Газ автомобильный : 38,16 грн.

AMIC

Бензин А-95 премиум : 58,82 грн;

: 58,82 грн; Бензин А-95 : 56,49 грн;

: 56,49 грн; Дизельное топливо : 54,75 грн;

: 54,75 грн; Газ автомобильный : 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,82 грн;

: 53,82 грн; Дизельное топливо : 50,40 грн;

: 50,40 грн; Газ автомобильный: 35,22 грн.

Напомним, 1 января 2025 года начался второй этап повышения акцизного налога на горючее, что предусмотрено Законом Украины №3878-IX от 18 июля 2024 года. С сегодняшнего дня акциз на дизельное топливо для аграриев увеличился до €215,7 за 1000 л с €177,6.