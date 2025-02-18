Ціни на пальне 18 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 18 лютого 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Бензин А-95 преміум : 60,12 грн (+5 коп.);

: 60,12 грн (+5 коп.); Бензин А-95 : 56,90 грн (+3 коп.);

: 56,90 грн (+3 коп.); Бензин А-92 : 53,98 грн (+21 коп.);

: 53,98 грн (+21 коп.); Дизельне паливо : 55,29 грн (+3 коп.);

: 55,29 грн (+3 коп.); Газ автомобільний: 37,06 грн (0 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

Бензин А-95 преміум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельне паливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 преміум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельне паливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобільний: 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 преміум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельне паливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 преміум : 57,92 грн;

: 57,92 грн; Бензин А-95 : 55,92 грн;

: 55,92 грн; Бензин А-92 : 53,77 грн;

: 53,77 грн; Дизельне паливо : 54,42 грн;

: 54,42 грн; Газ автомобільний: 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 преміум : 61,32 грн;

: 61,32 грн; Бензин А-95 : 59,49 грн;

: 59,49 грн; Дизельне паливо : 57,99 грн;

: 57,99 грн; Газ автомобільний: 38,16 грн.

AMIC

Бензин А-95 преміум : 58,82 грн;

: 58,82 грн; Бензин А-95 : 56,49 грн;

: 56,49 грн; Дизельне паливо : 54,75 грн;

: 54,75 грн; Газ автомобільний: 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,82 грн;

: 53,82 грн; Дизельне паливо : 50,40 грн;

: 50,40 грн; Газ автомобільний: 35,22 грн.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року розпочався другий етап підвищення акцизного податку на пальне, що передбачено Законом України №3878-IX від 18 липня 2024 року. Відсьогодні акциз на дизельне пальне для аграріїв збільшився до €215,7 за 1000 л з €177,6.