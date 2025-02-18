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Ціни на пальне 18 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

ціни на пальне
Актуальні ціни на пальне 18 лютого 2025 року. Фото: Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 18 лютого 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне. 

  • Бензин А-95 преміум: 60,12 грн (+5 коп.);
  • Бензин А-95: 56,90 грн (+3 коп.);
  • Бензин А-92: 53,98 грн (+21 коп.);
  • Дизельне паливо: 55,29 грн (+3 коп.);
  • Газ автомобільний: 37,06 грн (0 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

  • Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельне паливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
  • Бензин А-95: 56,00 грн;
  • Дизельне паливо: 55,00 грн;
  • Газ автомобільний: 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельне паливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 преміум: 57,92 грн;
  • Бензин А-95: 55,92 грн;
  • Бензин А-92: 53,77 грн;
  • Дизельне паливо: 54,42 грн;
  • Газ автомобільний: 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 преміум: 61,32 грн;
  • Бензин А-95: 59,49 грн;
  • Дизельне паливо: 57,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,16 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 преміум: 58,82 грн;
  • Бензин А-95: 56,49 грн;
  • Дизельне паливо: 54,75 грн;
  • Газ автомобільний: 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95: 53,82 грн;
  • Дизельне паливо: 50,40 грн;
  • Газ автомобільний: 35,22 грн.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року розпочався другий етап підвищення акцизного податку на пальне, що передбачено Законом України №3878-IX від 18 липня 2024 року. Відсьогодні акциз на дизельне пальне для аграріїв збільшився до €215,7 за 1000 л з €177,6.

Автор:
Тетяна Бесараб