- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 18 марта 2025: сколько стоит бензин сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 18 марта 2025 (вторник), в Украине средние цены на топливо существенно изменились.
- Бензин А-95 премиум: 60,01 грн (-44 коп.);
- Бензин А-95: 56,34 грн (-32 коп.);
- Бензин А-92: 53,63 грн (-2 коп.);
- Дизельное топливо: 54,82 грн (-31 коп.);
- Газ автомобильный: 36,85 грн (-9 коп.).
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
OKKO
- Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельное топливо: 57,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,97 грн.
UPG
- Бензин А-95 премиум: 56,50 грн;
- Бензин А-95: 54,50 грн;
- Дизельное топливо: 53,50 грн;
- Газ автомобильный: 37,02 грн.
WOG
- Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельное топливо: 57,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,48 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 премиум: 57,47 грн;
- Бензин А-95: 55,47 грн;
- Бензин А-92: 53,47 грн;
- Дизельное топливо: 54,47 грн;
- Газ автомобильный: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 премиум: 61,82 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельное топливо: 57,82 грн;
- Газ автомобильный: 37,82 грн.
AMIC
- Бензин А-95 премиум: 58,99 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельное топливо: 54,81 грн;
- Газ автомобильный: 36,21 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,26 грн;
- Дизельное топливо: 50,24 грн;
- Газ автомобильный: 35,27 грн.
Напомним, нефть в мире остается относительно дешевой, а спрос на топливо в Украине на 10-15% ниже, чем в прошлом. Это уже обусловило удешевление дизеля и бензина в группе и в ближайшие недели будет толкать вниз цены на стелах АЗС. Тем временем на рынке автогаза спрос продолжает значительно превышать предложение, сдерживающее сезонное удорожание продукта.