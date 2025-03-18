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Ціни на пальне 18 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 18 березня 2025 року (вівторок), в Україні середні ціни на пальне суттєво змінилися.
- Бензин А-95 преміум: 60,01 грн (-44 коп.);
- Бензин А-95: 56,34 грн (-32 коп.);
- Бензин А-92: 53,63 грн (-2 коп.);
- Дизельне паливо: 54,82 грн (-31 коп.);
- Газ автомобільний: 36,85 грн (-9 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,97 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 56,50 грн;
- Бензин А-95: 54,50 грн;
- Дизельне паливо: 53,50 грн;
- Газ автомобільний: 37,02 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,48 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 57,47 грн;
- Бензин А-95: 55,47 грн;
- Бензин А-92: 53,47 грн;
- Дизельне паливо: 54,47 грн;
- Газ автомобільний: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 61,82 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельне паливо: 57,82 грн;
- Газ автомобільний: 37,82 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,99 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельне паливо: 54,81 грн;
- Газ автомобільний: 36,21 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,26 грн;
- Дизельне паливо: 50,24 грн;
- Газ автомобільний: 35,27 грн.
Нагадаємо, нафта у світі залишається відносно дешевою, а попит на пальне в Україні на 10-15% нижчий ніж торік. Це вже зумовило здешевшання дизелю та бензину в гурті та найближчими тижнями штовхатиме донизу ціни на стелах АЗС. Тим часом на ринку автогазу попит продовжує значно перевищувати пропозицію, що стримує сезонне здорожчання продукту.