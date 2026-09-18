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Цены на топливо 18 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 18 сентября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|92,64 грн (+23 коп.)
|А-95
|88,99 грн (+67 коп.)
|А-92
|84,26 грн (+1,63 грн)
|ДТ
|98,68 грн (+44 коп.)
|Газ
|44,09 грн (+3 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|95,76
|92,76
|99,90
|45,50
|UPG
|92,90
|90,90
|99,90
|45,50
|WOG
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|УКРНАФТА
|86,90
|86,90
|84,90
|97,90
|42,90
|SOCAR
|96,90
|93,90
|99,90
|45,21
|AMIC
|91,90
|88,90
|98,90
|43,65
|БРСМ-Нафта
|85,49
|96,63
|42,66
Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что провоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.