Цены на топливо 18 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 18 сентября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 92,64 грн (+23 коп.) А-95 88,99 грн (+67 коп.) А-92 84,26 грн (+1,63 грн) ДТ 98,68 грн (+44 коп.) Газ 44,09 грн (+3 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 95,76 92,76 99,90 45,50 UPG 92,90 90,90 99,90 45,50 WOG 95,90 92,90 99,90 45,50 УКРНАФТА 86,90 86,90 84,90 97,90 42,90 SOCAR 96,90 93,90 99,90 45,21 AMIC 91,90 88,90 98,90 43,65 БРСМ-Нафта 85,49 96,63 42,66

Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что провоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.