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Ціни на пальне 18 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

пальне
Ціни на пальне 18 вересня 2026 року / Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95

Сьогодні, 18 вересня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 92,64 грн (+23 коп.)
А-95 88,99 грн (+67 коп.)
А-92 84,26 грн (+1,63 грн)
ДП 98,68 грн (+44 коп.)
Газ 44,09 грн (+3 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 95,76 92,76 99,90 45,50
UPG 92,90 90,90 99,90 45,50
WOG 95,90 92,90 99,90 45,50
УКРНАФТА 86,90 86,90 84,90 97,90 42,90
SOCAR 96,90 93,90 99,90 45,21
AMIC 91,90 88,90 98,90 43,65
БРСМ-Нафта 85,49 96,63 42,66

Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що провокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літр. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.

Автор:
Тетяна Бесараб

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