Цены на топливо 21 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 21 мая 2026 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 79,47 грн (-25 коп.) А-95 75,48 грн (+24 коп.) А-92 68,90 грн (+46 коп.) ДТ 87,38 грн (0 коп.) Газ 47,46 грн ( 0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 82,90 79,90 89,90 48,90 UPG 79,40 77,40 86,90 46,90 WOG 82,90 79,90 89,90 48,90 УКРНАФТА 73,90 73,90 68,90 86,90 46,90 SOCAR 81,76 78,90 88,76 48,47 AMIC 77,66 74,46 86,73 47,04 БРСМ-Нафта 71,54 84,04 45,68

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за громких заявлений Дональда Трампа по Ирану, что уже спровоцировало скачок международных котировок. В то же время, в Украине ситуация на заправках противоположная: ценники на бензин, дизель и автогаз демонстрируют разнонаправленную динамику, а аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление топлива.