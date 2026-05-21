Ціни на пальне 21 травня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 21 травня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|79,47 грн (-25 коп.)
|А-95
|75,48 грн (+24 коп.)
|А-92
|68,90 грн (+46 коп.)
|ДП
|87,38 грн (0 коп.)
|Газ
|47,46 грн ( 0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|82,90
|79,90
|89,90
|48,90
|UPG
|79,40
|77,40
|86,90
|46,90
|WOG
|82,90
|79,90
|89,90
|48,90
|УКРНАФТА
|73,90
|73,90
|68,90
|86,90
|46,90
|SOCAR
|81,76
|78,90
|88,76
|48,47
|AMIC
|77,66
|74,46
|86,73
|47,04
|БРСМ-Нафта
|71,54
|84,04
|45,68
Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через гучні заяви Дональда Трампа щодо Ірану, що вже спровокувало стрибок міжнародних котирувань. Водночас в Україні ситуація на заправках протилежна: цінники на бензин, дизель та автогаз демонструють різноспрямовану динаміку, а аналітики прогнозують подальше здешевлення пального.