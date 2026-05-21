Ціни на пальне 21 травня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 21 травня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 79,47 грн (-25 коп.) А-95 75,48 грн (+24 коп.) А-92 68,90 грн (+46 коп.) ДП 87,38 грн (0 коп.) Газ 47,46 грн ( 0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 82,90 79,90 89,90 48,90 UPG 79,40 77,40 86,90 46,90 WOG 82,90 79,90 89,90 48,90 УКРНАФТА 73,90 73,90 68,90 86,90 46,90 SOCAR 81,76 78,90 88,76 48,47 AMIC 77,66 74,46 86,73 47,04 БРСМ-Нафта 71,54 84,04 45,68

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через гучні заяви Дональда Трампа щодо Ірану, що вже спровокувало стрибок міжнародних котирувань. Водночас в Україні ситуація на заправках протилежна: цінники на бензин, дизель та автогаз демонструють різноспрямовану динаміку, а аналітики прогнозують подальше здешевлення пального.