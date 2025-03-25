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Цены на топливо 25 марта 2025: сколько стоит бензин сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 25 марта 2025 (вторник), в Украине средние цены на топливо несущественно изменились.
- Бензин А-95 премиум: 59,23 грн (+7 коп.);
- Бензин А-95: 55,70 грн (-2 коп.);
- Бензин А-92: 52,67 грн (+32 коп.);
- Дизельное топливо: 54,37 грн (+1 коп.);
- Газ автомобильный: 36,34 грн. (0 коп.).
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
OKKO
- Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельное топливо: 57,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,97 грн.
UPG
- Бензин А-95 премиум: 55,90 грн;
- Бензин А-95: 53,90 грн;
- Дизельное топливо: 52,90 грн;
- Газ автомобильный: 35,32 грн.
WOG
- Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельное топливо: 57,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,48 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 премиум: 55,49 грн;
- Бензин А-95: 53,49 грн;
- Бензин А-92: 52,49 грн;
- Дизельное топливо: 52,49 грн;
- Газ автомобильный: 34,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 премиум: 60,82 грн;
- Бензин А-95: 57,66 грн;
- Дизельное топливо: 56,82 грн;
- Газ автомобильный: 37,32 грн.
AMIC
- Бензин А-95 премиум: 58,66 грн;
- Бензин А-95: 56,15 грн;
- Дизельное топливо: 54,46 грн;
- Газ автомобильный: 36,03 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 52,66 грн;
- Дизельное топливо: 50,08 грн;
- Газ автомобильный: 34,58 грн.
Напомним, "Укрнафта" сменила руководителя сети АЗК Shell в Украине. Директором компании "Альянс-холдинг", которая контролирует сеть АЗС Shell в Украине и которую в конце ноября прошлого года купил государственный холдинг "Укрнафта", стала Людмила Киндер.