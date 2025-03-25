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Ціни на пальне 25 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 25 березня 2025 року (вівторок), в Україні середні ціни на пальне несуттєво змінилися.
- Бензин А-95 преміум: 59,23 грн (+7 коп.);
- Бензин А-95: 55,70 грн (-2 коп.);
- Бензин А-92: 52,67 грн (+32 коп.);
- Дизельне паливо: 54,37 грн (+1 коп.);
- Газ автомобільний: 36,34 грн (0 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,97 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 55,90 грн;
- Бензин А-95: 53,90 грн;
- Дизельне паливо: 52,90 грн;
- Газ автомобільний: 35,32 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,48 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 55,49 грн;
- Бензин А-95: 53,49 грн;
- Бензин А-92: 52,49 грн;
- Дизельне паливо: 52,49 грн;
- Газ автомобільний: 34,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 60,82 грн;
- Бензин А-95: 57,66 грн;
- Дизельне паливо: 56,82 грн;
- Газ автомобільний: 37,32 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,66 грн;
- Бензин А-95: 56,15 грн;
- Дизельне паливо: 54,46 грн;
- Газ автомобільний: 36,03 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 52,66 грн;
- Дизельне паливо: 50,08 грн;
- Газ автомобільний: 34,58 грн.
Нагадаємо, "Укрнафта" змінила керівника мережі АЗК Shell в Україні. Директором компанії “Альянс-холдинг”, яка контролює мережу АЗС Shell в Україні і яку наприкінці листопада минулого року купив державний холдинг "Укрнафта" стала Людмила Кіндер.