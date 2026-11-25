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Цены на топливо 25 ноября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 25 ноября 2026 (среда), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|85,13 грн (-70 коп.)
|А-95
|81,57 грн (-69 коп.)
|А-92
|77,94 грн (-31 коп.)
|ДТ
|96,97 грн (-58 коп.)
|Газ
|61,88 грн (-10 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|87,90
|84,90
|99,90
|63,50
|UPG
|82,90
|80,90
|96,13
|61,90
|WOG
|87,90
|84,90
|99,99
|63,50
|УКРНАФТА
|82,90
|79,90
|77,90
|95,90
|61,05
|SOCAR
|88,90
|85,90
|101,00
|63,50
|AMIC
|83,40
|80,48
|96,90
|63,24
|БРСМ-Нафта
|79,08
|94,13
|59,86
Напомним, мировые цены на нефть за неделю снизились на 2,5%. Следом за нефтью в Украине подешевели бензин и дизтопливо, как в группе, так и на АЗС. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что к концу ноября цены снизятся еще на 3–4 грн/л, а дорожавший до сих пор автогаз стабилизируется, потому что заканчивается сезон активного потребления.