Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 25 ноября 2026 (среда), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 85,13 грн (-70 коп.) А-95 81,57 грн (-69 коп.) А-92 77,94 грн (-31 коп.) ДТ 96,97 грн (-58 коп.) Газ 61,88 грн (-10 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 87,90 84,90 99,90 63,50 UPG 82,90 80,90 96,13 61,90 WOG 87,90 84,90 99,99 63,50 УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 95,90 61,05 SOCAR 88,90 85,90 101,00 63,50 AMIC 83,40 80,48 96,90 63,24 БРСМ-Нафта 79,08 94,13 59,86