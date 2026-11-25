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Ціни на пальне 25 листопада 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 25 листопада 2026 року (середа), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|85,13 грн (-70 коп.)
|А-95
|81,57 грн (-69 коп.)
|А-92
|77,94 грн (-31 коп.)
|ДП
|96,97 грн (-58 коп.)
|Газ
|61,88 грн (-10 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|87,90
|84,90
|99,90
|63,50
|UPG
|82,90
|80,90
|96,13
|61,90
|WOG
|87,90
|84,90
|99,99
|63,50
|УКРНАФТА
|82,90
|79,90
|77,90
|95,90
|61,05
|SOCAR
|88,90
|85,90
|101,00
|63,50
|AMIC
|83,40
|80,48
|96,90
|63,24
|БРСМ-Нафта
|79,08
|94,13
|59,86
Нагадаємо, світові ціни на нафту за тиждень знизилися на 2,5%. Слідом за нафтою в Україні подешевшали бензин і дизпальне, як у гурті, так і на АЗС. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що до кінця листопада ціни знизяться ще на 3–4 грн/л, а автогаз, який досі дорожчав, стабілізується, бо закінчується сезон активного споживання.