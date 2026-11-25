Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 25 листопада 2026 року (середа), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 85,13 грн (-70 коп.) А-95 81,57 грн (-69 коп.) А-92 77,94 грн (-31 коп.) ДП 96,97 грн (-58 коп.) Газ 61,88 грн (-10 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 87,90 84,90 99,90 63,50 UPG 82,90 80,90 96,13 61,90 WOG 87,90 84,90 99,99 63,50 УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 95,90 61,05 SOCAR 88,90 85,90 101,00 63,50 AMIC 83,40 80,48 96,90 63,24 БРСМ-Нафта 79,08 94,13 59,86