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Цены на топливо 25 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 25 сентября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|93,00 грн (-56 коп.)
|А-95
|89,25 грн (+1 коп.)
|А-92
|85,98 грн (+2 коп.)
|ДТ
|98,42 грн (+1 коп.)
|Газ
|43,92 грн (-1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|UPG
|91,90
|88,90
|97,90
|43,50
|WOG
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|УКРНАФТА
|88,90
|88,90
|86,90
|97,90
|42,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|103,00
|45,21
|AMIC
|91,90
|88,85
|97,90
|43,98
|БРСМ-Нафта
|85,49
|96,44
|42,60
Напомним, стоимость дизельного горючего в Украине может пересечь психологическую отметку в 100 грн/л, в то время как бензин А-95 подорожает еще на 1,5 грн. Большие сети АЗС уже установили цены на уровне 99,90 грн/л и адаптируют табло к пятизначным суммам. Чего ждать от рынка в ближайшие дни, анализирует Dilo.