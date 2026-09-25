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Ціни на пальне 25 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 25 вересня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|93,00 грн (-56 коп.)
|А-95
|89,25 грн (+1 коп.)
|А-92
|85,98 грн (+2 коп.)
|ДП
|98,42 грн (+1 коп.)
|Газ
|43,92 грн (-1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|UPG
|91,90
|88,90
|97,90
|43,50
|WOG
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|УКРНАФТА
|88,90
|88,90
|86,90
|97,90
|42,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|103,00
|45,21
|AMIC
|91,90
|88,85
|97,90
|43,98
|БРСМ-Нафта
|85,49
|96,44
|42,60
Нагадаємо, вартість дизельного пального в Україні може перетнути психологічну позначку у 100 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчає ще на 1,5 грн. Великі мережі АЗС уже встановили ціни на рівні 99,90 грн/л та адаптують табло до п'ятизначних сум. Чого очікувати від ринку найближчими днями, аналізує Dilo.