Ціни на пальне 25 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 25 вересня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 93,00 грн (-56 коп.) А-95 89,25 грн (+1 коп.) А-92 85,98 грн (+2 коп.) ДП 98,42 грн (+1 коп.) Газ 43,92 грн (-1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 95,90 92,90 99,90 45,50 UPG 91,90 88,90 97,90 43,50 WOG 95,90 92,90 99,90 45,50 УКРНАФТА 88,90 88,90 86,90 97,90 42,90 SOCAR 97,90 94,90 103,00 45,21 AMIC 91,90 88,85 97,90 43,98 БРСМ-Нафта 85,49 96,44 42,60

Нагадаємо, вартість дизельного пального в Україні може перетнути психологічну позначку у 100 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчає ще на 1,5 грн. Великі мережі АЗС уже встановили ціни на рівні 99,90 грн/л та адаптують табло до п'ятизначних сум. Чого очікувати від ринку найближчими днями, аналізує Dilo.