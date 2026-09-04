Цены на топливо 4 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 4 сентября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 85,17 грн (+0 коп.) А-95 82,00 грн (+46 коп.) А-92 77,86 грн (+9 коп.) ДТ 92,40 грн (+47 коп.) Газ 43,38 грн (+1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 88,90 85,90 95,90 44,90 UPG 83,90 81,90 92,90 43,90 WOG 88,90 85,90 95,90 45,50 УКРНАФТА 79,90 79,90 77,90 89,90 42,90 SOCAR 88,90 85,90 96,90 44,47 AMIC 83,92 80,93 90,99 42,55 БРСМ-Нафта 79,65 89,17 41,78

Напомним, рынок горючего встречает осень с оптимизмом : европейские котировки падают, а вслед за ними дешевеют бензин и дизель на украинских заправках. Какие факторы будут формировать цены в сентябре и стоит ли рассчитывать на дальнейший обвал стоимости, рассказывает Dilo .