- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Цены на топливо 4 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 4 сентября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|85,17 грн (+0 коп.)
|А-95
|82,00 грн (+46 коп.)
|А-92
|77,86 грн (+9 коп.)
|ДТ
|92,40 грн (+47 коп.)
|Газ
|43,38 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|88,90
|85,90
|95,90
|44,90
|UPG
|83,90
|81,90
|92,90
|43,90
|WOG
|88,90
|85,90
|95,90
|45,50
|УКРНАФТА
|79,90
|79,90
|77,90
|89,90
|42,90
|SOCAR
|88,90
|85,90
|96,90
|44,47
|AMIC
|83,92
|80,93
|90,99
|42,55
|БРСМ-Нафта
|79,65
|89,17
|41,78
Напомним, рынок горючего встречает осень с оптимизмом : европейские котировки падают, а вслед за ними дешевеют бензин и дизель на украинских заправках. Какие факторы будут формировать цены в сентябре и стоит ли рассчитывать на дальнейший обвал стоимости, рассказывает Dilo .