Ціни на пальне 4 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 4 вересня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 85,17 грн (+0 коп) А-95 82,00 грн (+46 коп.) А-92 77,86 грн (+9 коп.) ДП 92,40 грн (+47 коп.) Газ 43,38 грн (+1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 88,90 85,90 95,90 44,90 UPG 83,90 81,90 92,90 43,90 WOG 88,90 85,90 95,90 45,50 УКРНАФТА 79,90 79,90 77,90 89,90 42,90 SOCAR 88,90 85,90 96,90 44,47 AMIC 83,92 80,93 90,99 42,55 БРСМ-Нафта 79,65 89,17 41,78

Нагадаємо, ринок пального зустрічає осінь з оптимізмом: європейські котирування падають, а слідом за ними дешевшають бензин та дизель на українських заправках. Які фактори формуватимуть ціни у вересні та чи варто розраховувати на подальший обвал вартості, розповідає Dilo.