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Ціни на пальне 4 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 4 вересня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|85,17 грн (+0 коп)
|А-95
|82,00 грн (+46 коп.)
|А-92
|77,86 грн (+9 коп.)
|ДП
|92,40 грн (+47 коп.)
|Газ
|43,38 грн (+1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|88,90
|85,90
|95,90
|44,90
|UPG
|83,90
|81,90
|92,90
|43,90
|WOG
|88,90
|85,90
|95,90
|45,50
|УКРНАФТА
|79,90
|79,90
|77,90
|89,90
|42,90
|SOCAR
|88,90
|85,90
|96,90
|44,47
|AMIC
|83,92
|80,93
|90,99
|42,55
|БРСМ-Нафта
|79,65
|89,17
|41,78
Нагадаємо, ринок пального зустрічає осінь з оптимізмом: європейські котирування падають, а слідом за ними дешевшають бензин та дизель на українських заправках. Які фактори формуватимуть ціни у вересні та чи варто розраховувати на подальший обвал вартості, розповідає Dilo.