Цены на топливо 7 октября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 7 октября 2026 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 93,44 грн (-4 коп.) А-95 89,15 грн (+1 коп.) А-92 85,96 грн (-1 коп.) ДТ 98,40 грн (0 коп.) Газ 44,57 грн (+26 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 95,90 92,90 99,90 46,90 UPG 91,90 88,90 97,90 44,40 WOG 95,90 92,90 99,90 46,90 УКРНАФТА 91,90 88,90 86,90 97,90 42,90 SOCAR 97,90 94,90 103,00 46,61 AMIC 90,90 87,90 97,90 44,53 БРСМ-Нафта 85,67 96,40 42,78

Заметим, что несмотря на развертывание стратегических резервов нефти и снижение котировок на европейских биржах, украинский рынок горючего сталкивается с новыми вызовами. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют стабилизацию цен на бензин и дизель, в то время как сжиженный газ стремительно дорожает из-за решений алжирских поставщиков.