Цены на топливо 8 июля 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 8 июля 2025 года (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,20 грн (0 коп.) А-95 58,96 грн (+2 коп.) А-92 57,56 грн (0 коп.) ДТ 55,72 грн (+7 коп.) Газ 34,49 грн (-1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 54,85 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 57,99 54,99 33,99 SOCAR 63,82 60,66 57,82 34,65 AMIC 61,49 58,94 55,83 33,22 БРСМ-Нафта 54,16 50,79 32,92

Напомним, мировые цены на нефть упали в понедельник после неожиданного решения ОПЕК+ увеличить добычу в августе больше прогнозируемых рынков. Дополнительное давление на цены оказывает неопределенность по отношению к американским тарифам, что может негативно сказаться на мировом экономическом росте и, соответственно, на ожиданиях спроса на нефть.