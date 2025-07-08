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Ціни на пальне 8 липня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 8 липня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,20 грн (0 коп.)
|А-95
|58,96 грн (+2 коп.)
|А-92
|57,56 грн (0 коп.)
|ДП
|55,72 грн (+7 коп.)
|Газ
|34,49 грн (-1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|54,85
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|61,99
|58,99
|57,99
|54,99
|33,99
|SOCAR
|63,82
|60,66
|57,82
|34,65
|AMIC
|61,49
|58,94
|55,83
|33,22
|БРСМ-Нафта
|54,16
|50,79
|32,92
Нагадаємо, світові ціни на нафту впали в понеділок після неочікуваного рішення ОПЕК+ збільшити видобуток у серпні більше, ніж прогнозували ринки. Додатковий тиск на ціни чинить невизначеність щодо американських тарифів, що може негативно позначитися на світовому економічному зростанні та, відповідно, на очікуваннях щодо попиту на нафту.