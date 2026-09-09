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Цены на топливо 9 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 9 сентября 2026 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|86,65 грн (+43 коп)
|А-95
|82,74 грн (+35 коп.)
|А-92
|78,68 грн (+1 коп.)
|ДТ
|93,22 грн (+39 коп.)
|Газ
|43,41 грн (-1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ГП
|Газ
|OKKO
|89,90
|86,90
|96,90
|44,90
|UPG
|83,90
|81,90
|92,90
|43,90
|WOG
|88,90
|85,90
|95,90
|45,50
|УКРНАФТА
|83,90
|80,90
|78,90
|90,90
|42,90
|SOCAR
|88,90
|85,90
|96,90
|44,47
|AMIC
|83,92
|80,93
|90,99
|42,55
|БРСМ-Нафта
|79,76
|89,17
|41,78
Напомним, обострение конфликта между США и Ираном и стремительный рост котировок в Европе толкают украинский топливный рынок вверх. Эксперты рассказали Dilo, как валютное давление и динамика европейских хабов скажутся на кошельках водителей на этой неделе.