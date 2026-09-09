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Ціни на пальне 9 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 9 вересня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|86,65 грн (+43 коп)
|А-95
|82,74 грн (+35 коп.)
|А-92
|78,68 грн (+1 коп.)
|ДП
|93,22 грн (+39 коп.)
|Газ
|43,41 грн (-1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|89,90
|86,90
|96,90
|44,90
|UPG
|83,90
|81,90
|92,90
|43,90
|WOG
|88,90
|85,90
|95,90
|45,50
|УКРНАФТА
|83,90
|80,90
|78,90
|90,90
|42,90
|SOCAR
|88,90
|85,90
|96,90
|44,47
|AMIC
|83,92
|80,93
|90,99
|42,55
|БРСМ-Нафта
|79,76
|89,17
|41,78
Нагадаємо, загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo, як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.