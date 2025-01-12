Цены на яблоки в Украине выросли из-за повышенного спроса

На этой неделе украинские садоводы начали повышать цены на качественные яблоки. Главной причиной явился рост торгово-закупочной активности на рынке.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам производителей, еще на прошлой неделе спрос на местные яблоки оставался относительно низким. В настоящее время покупатели разных категорий активно ищут качественную продукцию, что повлияло на формирование цен.

Новые цены на яблоки По состоянию на сегодняшний день яблоки высокого качества из украинских хозяйств продаются по цене от 25 до 32 грн/кг ($0,59–0,76/кг). Это на 13% дороже, чем в конце предыдущей недели.

На рынке наблюдается нехватка яблок высокого качества. Часть садоводов предлагает к продаже фрукты, потерявшие часть своего качества из-за длительного хранения.

В то же время лучшие партии яблок направляются на экспорт, или производители решают хранить их до весны, ожидая еще более высоких цен.

Традиционно яблоки высокого качества пользуются популярностью за границей. Некоторые садоводы придерживаются стратегии отложенных продаж, планируя реализовывать продукцию весной, когда цены, вероятно, еще возрастут.

Аналитики считают, что ограниченное предложение качественного яблока и дальше будет влиять на ценовую динамику, особенно в условиях активного спроса как на внутреннем, так и на экспортном рынках.

Какие компании являются крупнейшими производителями яблок

Крупнейшими производителями яблок в Украине фермерское хозяйство "Гадз", компания "Сады Днепра", которая выращивает и продает их под торговой маркой UApple, а также TBF Group (TB Fruit).

TBF Group уже более 20 лет специализируется на переработке фруктов, овощей и ягод. Она имеет производственные мощности в Украине и Молдове, а продукция экспортируется по всему миру.

Как отмечено на сайте UApple, ежегодно территория садов компании расширяется на 100 гектаров. Продукция реализуется в локальные сети супермаркетов, а также экспортируется в страны ЕС, Ближнего Востока и Азии.

В то же время на сайте хозяйства "Гадз" указано, что на сегодняшний день продукция экспортируется в более чем 20 стран Европы, Ближнего востока и Азии. Она специализируется на выращивании фруктов (яблок, груш, слив).

Отметим, что, несмотря на то, что в октябре украинские садоводы вынуждены были снижать цены на яблоки осенних сортов из-за низкого спроса и увеличения предложения, цены на этот фрукт все равно были самыми высокими, как минимум, за последние 7 лет.