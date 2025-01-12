Ціни на яблука в Україні зросли через підвищений попит

Цього тижня українські садівники почали суттєво підвищувати ціни на якісні яблука. Головною причиною стало зростання торговельно-закупівельної активності на ринку.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами виробників, ще минулого тижня попит на місцеві яблука залишався відносно низьким. Натомість нині покупці різних категорій активно шукають якісну продукцію, що вплинуло на формування цін.

Нові ціни на яблука Станом на зараз яблука високої якості з українських господарств продаються за ціною від 25 до 32 грн/кг ($0,59–0,76/кг). Це на 13% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.

На ринку спостерігається нестача яблук високої якості. Частина садівників пропонує до продажу фрукти, які втратили частину своєї якості через тривале зберігання.

Водночас найкращі партії яблук спрямовуються на експорт, або ж виробники вирішують зберігати їх до весни, очікуючи ще вищих цін.

Традиційно яблука високої якості користуються популярністю за кордоном. Деякі садівники дотримуються стратегії відкладених продажів, плануючи реалізовувати продукцію навесні, коли ціни, ймовірно, ще зростуть.

Аналітики вважають, що обмежена пропозиція якісного яблука й надалі буде впливати на цінову динаміку, особливо в умовах активного попиту як на внутрішньому, так і на експортному ринках.

Які компанії є найбільшими виробниками яблук

Найбільшими виробниками яблук в Україні є фермерське господарство "Гадз", компанія "Сади Дніпра", яка вирощує і продає їх під торговою маркою UApple, а також TBF Group (T.B Fruit).

TBF Group вже понад 20 років спеціалізується на переробці фруктів, овочів та ягід. Вона має виробничі потужності в Україні та у Молдові, а продукція експортується по цілому світу.

Як зазначено на сайті UApple, щороку територія садів компанії розширюється на 100 гектарів. Продукція реалізовується в локальні мережі супермаркетів, а також йде на експорт в країни ЄС, Близького Сходу та Азії.

Водночас на сайті господарства "Гадз" зазначено, що на сьогодні продукція експортується у понад 20 країн Європи, Близького сходу та Азії. Воно спеціалізується на вирощуванні фруктів (яблук, груш, слив).

Зазначимо, попри те, що у жовтні українські садівники змушені були знижувати ціни на яблука осінніх сортів через низький попит та збільшення пропозиції, ціни на цей фрукт все одно були найвищими, як мінімум, за останні 7 років.