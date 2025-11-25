Черная пятница: что покупали украинцы в прошлом году и чего ждать в этом году

Прошлогодняя распродажа принесла Rozetka прирост заказов на 60% и рекордный средний чек. Покупатели массово обновляли технику, покупали сезонные товары и готовились к праздникам. По прогнозам аналитиков, 2025-й повторит эти тренды — снова ожидают бум кормами, подарками, павербанками и премиальными гаджетами.

Об этом сообщили Delo.ua в маркетплейсе Rozetka.

По данным аналитиков крупнейшего онлайн-ритейлера страны, в 2023–2024 годах количество заказов в неделю распродаж было на 60% выше по сравнению с периодом без акций. В компании объясняют: именно дни Черной пятницы традиционно становятся пиковыми по количеству покупателей и общим товарооборотом с большим отрывом от обычной недели.

"Черная пятница давно перестала быть об импульсивных покупках. Люди готовятся заранее, формируют списки желаний и покупают более дорогие и качественные вещи", — отметили в аналитической команде Rozetka.

Средний чек также показывает положительную динамику. В 2023 году он подскочил на 23%, а в 2024-м уже на 40%. Эксперты увязывают это не только с инфляцией, но и с тем, что покупатели используют скидки для обновления техники или закупки товаров премиум-категории.

В 2024 году среди популярнейших товаров оказались корм для кошек, бытовая химия, алкогольные напитки (в частности, виски), павербанки, смартфоны и ноутбуки. А в 2023 году настоящим хитом стали мультипечи и аэрогрили — их продажи выросли почти в 20 раз.

Покупатели также активно покупали кофе, зубную пасту и игристые вина.

От нескольких гривен до четверти миллиона: что украинцы покупают на Черную пятницу

Аналитики отмечают, что диапазон цен во время "черной пятницы" впечатляет: кто-то добавляет в свою корзину недорогие автомобильные аксессуары или простой бытовой пустяк, а кто-то пользуется скидками, чтобы обновить профессиональное оборудование.

В 2024 году одним из самых дорогих заказов стала профессиональная видеокамера Blackmagic URSA Mini Pro 12K за 284 475 грн, а также телевизор Samsung 98" Neo QLED почти за 280 тысяч гривен.

В 2023 году интерес к дорогостоящей технике также был высоким: тогда среди топовых покупок был игровой ноутбук ASUS ROG Strix за 212 тысяч гривен.

Но абсолютным рекордсменом стал заказ на 844 тысяч гривен, когда клиент приобрел сразу несколько моделей премиальных ноутбуков.

Какие товары снова будут в ТОП-2025

Аналитики маркетплейса прогнозируют, что в 2025 году общая структура спроса существенно не изменится — украинцы и дальше будут отдавать предпочтение практическим и сезонным товарам. Лидером заказов, скорее всего, снова станет корм для кошек и других домашних животных, который уже два года возглавляет рейтинги продаж.

Традиционно высокими останутся и показатели в категории алкоголя – покупатели готовятся к зимним праздникам заранее.

В список ожидаемых фаворитов входят и новогодние подарки: сладкие наборы и праздничная продукция, а также детские конструкторы, спрос на которые резко растет ближе к декабрю, когда родители формируют списки подарков.

Не будут терять популярность и "технические мелочи": кабели и адаптеры продолжают быть одними из самых востребованных товаров, ведь без них не работает ни один гаджет. Среди маст-хэвов остаются универсальные мобильные батареи – спрос на павербанки растет ежегодно, особенно в условиях нестабильного электроснабжения.

Что ожидали и что покупали: итоги Черной пятницы 2024 года

Часть прогнозов предыдущего года сбылась полностью: в 2024 году в топ продаж вошли детские товары и подарочные наборы, как и ожидали аналитики. Это дает основания полагать, что тренды 2025 года будут схожими, ведь потребительское поведение украинцев показывает стабильность.

Это свидетельствует о стабильности потребительского поведения и позволяет предположить, что и тренды 2025 будут подобными.

В компании добавляют, что готовиться покупатели к скидкам начинают задолго до старта продаж. За 1–2 недели до "Черной пятницы" резко растет количество товаров, добавленных в списки желаний — украинцы заранее формируют корзины и ждут самой выгодной цены.