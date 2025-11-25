Чорна пʼятниця: що купували українці торік і чого чекати цього року

Минулорічний розпродаж приніс Rozetka приріст замовлень на 60% і рекордний середній чек. Покупці масово оновлювали техніку, купували сезонні товари й готувалися до свят. За прогнозами аналітиків, 2025-й повторить ці тренди — знову очікують бум на корми, подарунки, павербанки та преміальні гаджети.

Про це Delo.ua повідомили у маркетплейсі Rozetka.

За даними аналітиків найбільшого онлайн-ритейлера країни, у 2023–2024 роках кількість замовлень у тиждень розпродажів була на 60% вищою, порівняно з періодом без акцій. У компанії пояснюють: саме дні Чорної пʼятниці традиційно стають піковими за кількістю покупців і загальним товарообігом з великим відривом від звичайного тижня.

"Чорна пʼятниця давно перестала бути про імпульсивні покупки. Люди готуються заздалегідь, формують списки бажань і купують дорожчі та якісніші речі", — зазначили в аналітичній команді Rozetka.

Середній чек також демонструє позитивну динаміку. У 2023 році він підскочив на 23%, а у 2024-му — вже на 40%. Експерти пов’язують це не лише з інфляцією, а й з тим, що покупці використовують знижки для оновлення техніки чи закупівлі товарів преміум-категорії.

У 2024 році серед найпопулярніших товарів опинилися корм для котів, побутова хімія, алкогольні напої (зокрема, віскі), павербанки, смартфони та ноутбуки. А у 2023-му справжнім хітом стали мультипечі та аерогрилі — їхні продажі зросли майже у 20 разів.

Покупці також активно купували каву, зубну пасту та ігристі вина.

Від кількох гривень до чверті мільйона: що українці купують на Чорну п’ятницю

Аналітики зазначають, що діапазон цін під час "чорної п’ятниці" вражає: хтось додає в свій кошик недорогі автомобільні аксесуари чи просту побутову дрібницю, а хтось користується знижками, щоб оновити професійне обладнання.

У 2024-му році одним із найдорожчих замовлень стала професійна відеокамера Blackmagic URSA Mini Pro 12K за 284 475 грн, а також телевізор Samsung 98" Neo QLED майже за 280 тисяч гривень.

У 2023-му інтерес до дорогої техніки також був високим: тоді серед топових покупок був ігровий ноутбук ASUS ROG Strix за 212 тисяч гривень.

Але абсолютним рекордсменом стало замовлення на 844 тисячі гривень, коли клієнт придбав одразу кілька моделей преміальних ноутбуків.

Які товари знову будуть у ТОП-2025

Аналітики маркетплейсу прогнозують, що у 2025 році загальна структура попиту суттєво не зміниться — українці й надалі віддаватимуть перевагу практичним та сезонним товарам. Лідером замовлень, найімовірніше, знову стане корм для кішок та інших домашніх тварин, який уже два роки поспіль очолює рейтинги продажів.

Традиційно високими залишаться й показники у категорії алкоголю — покупці готуються до зимових свят заздалегідь.

До списку очікуваних фаворитів входять і новорічні подарунки: солодкі набори та святкова продукція, а також дитячі конструктори, попит на які різко зростає ближче до грудня, коли батьки формують списки подарунків.

Не втрачатимуть популярності й "технічні дрібниці": кабелі та адаптери продовжують бути одними з найзатребуваніших товарів, адже без них не працює жоден ґаджет. Серед маст-хевів залишаються універсальні мобільні батареї — попит на павербанки зростає щороку, особливо в умовах нестабільного електропостачання.

Що очікували і що купували: підсумки Чорної п’ятниці 2024 року

Частина прогнозів попереднього року справдилася повністю: у 2024-му в топ продажів увійшли дитячі товари та подарункові набори, як і очікували аналітики. Це дає підстави вважати, що тренди 2025 року будуть схожими, адже споживча поведінка українців показує стабільність.

Це свідчить про стабільність споживчої поведінки та дозволяє припустити, що й тренди 2025 року будуть подібними.

У компанії додають, що готуватися покупці до знижок починають задовго до старту продажів. За 1–2 тижні до "Чорної п’ятниці" різко зростає кількість товарів, доданих у списки бажань — українці наперед формують кошики й чекають на найвигіднішу ціну.