Четвертый по величине НПЗ России приостановил работу после атаки дронов: "ЛУКойл" прекратил продажу бензина

нефтеперерабатывающий завод
Завод перерабатывал около 320 тысяч баррелей нефти в сутки / Depositphotos

Четвертый по объемам переработки нефтеперерабатывающий завод РФ "Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI), входящий в структуру компании "ЛУКойл", приостановил свою деятельность. Это произошло после атаки украинского беспилотника 5 апреля.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщают отраслевые источники, на которые ссылается Reuters.

По данным источников, прекращение работы предприятия создает дополнительную нагрузку на энергетический сектор страны, которая уже долгое время страдает от систематических ударов по экспортным терминалам в Черном и Балтийском морях.

Местные власти Нижегородской области подтвердили факт возникновения пожара на территории завода в результате попадания дрона. Сообщается, что удар получили два ключевых объекта нефтеперерабатывающего комплекса.

Кроме технологического оборудования, повреждения получила электростанция, которая обеспечивала потребности предприятия, а также несколько вспомогательных зданий. В настоящее время технические службы оценивают степень разрушений и возможность проведения ремонтных работ в сжатые сроки.

Реакция рынка

Остановка завода мгновенно отразилась на показателях Санкт-Петербургской международной товарной биржи. Компания "ЛУКойл" полностью прекратила предлагать к продаже бензин, дизельное топливо и мазут, произведенный на этом предприятии.

Специалисты отмечают, что NORSI является стратегически важным объектом, поскольку занимает второе место в России по объему производства бензина.

Полное отсутствие предложений от завода на внутреннем рынке может спровоцировать дефицит горючего в центральных регионах.

Прогнозы по возобновлению поставок

Эксперты отрасли предполагают, что отгрузка нефтепродуктов из Нижегородского НПЗ может быть заблокирована как минимум до конца текущего месяца.

Завод имеет мощность переработки около 16 миллионов тонн нефти в год, что эквивалентно 320 тысяч баррелей в день.

Ситуация остается критической, поскольку повреждение энергетической инфраструктуры завода требует сложного возобновления электроснабжения для запуска основных линий.

Напомним, российский нефтеперерабатывающий завод "Киришинешфтеоргсинтез", один из крупнейших в России, остановился после пожара, вызванного атакой украинских дронов.

Автор:
Татьяна Бессараб