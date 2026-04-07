Четвертий за величиною НПЗ Росії призупинив роботу після атаки дронів: "Лукойл" припинив продаж бензину

Четвертий за обсягами переробки нафтопереробний завод РФ "Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI), який входить до структури компанії "Лукойл", призупинив свою діяльність. Це сталося після атаки українського безпілотника 5 квітня.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляють галузеві джерела, на які посилається Reuters.

За даними джерел, припинення роботи підприємства створює додаткове навантаження на енергетичний сектор країни, який вже тривалий час потерпає від систематичних ударів по експортних терміналах у Чорному та Балтійському морях.

Місцева влада Нижегородської області підтвердила факт виникнення пожежі на території заводу внаслідок влучання дрона. Повідомляється, що удару зазнали два ключові об'єкти нафтопереробного комплексу.

Крім технологічного обладнання, пошкоджень зазнала електростанція, що забезпечувала потреби підприємства, а також декілька допоміжних будівель. Наразі технічні служби оцінюють ступінь руйнувань та можливість проведення ремонтних робіт у стислі терміни.

Реакція ринку

Зупинка заводу миттєво відобразилася на показниках Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі. Компанія "Лукойл" повністю припинила пропонувати до продажу бензин, дизельне паливо та мазут, вироблений на цьому підприємстві.

Фахівці зазначають, що NORSI є стратегічно важливим об'єктом, оскільки займає друге місце в Росії за обсягами виробництва бензину. Повна відсутність пропозицій від заводу на внутрішньому ринку може спровокувати дефіцит пального у центральних регіонах.

Прогнози щодо відновлення поставок

Експерти галузі припускають, що відвантаження нафтопродуктів з Нижегородського НПЗ може бути заблоковане щонайменше до кінця поточного місяця.

Завод має потужність переробки близько 16 мільйонів тонн нафти на рік, що еквівалентно 320 тисячам барелів щодня.

Ситуація залишається критичною, оскільки пошкодження енергетичної інфраструктури заводу потребує складного відновлення електропостачання для запуску основних ліній.

