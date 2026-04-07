Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,58

43,45

EUR

50,60

50,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Четвертий за величиною НПЗ Росії призупинив роботу після атаки дронів: "Лукойл" припинив продаж бензину

нафтопереробний завод
Завод переробляв близько 320 тисяч барелів нафти на добу / Depositphotos

Четвертий за обсягами переробки нафтопереробний завод РФ "Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI), який входить до структури компанії "Лукойл", призупинив свою діяльність. Це сталося після атаки українського безпілотника 5 квітня. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляють галузеві джерела, на які посилається Reuters.

За даними джерел, припинення роботи підприємства створює додаткове навантаження на енергетичний сектор країни, який вже тривалий час потерпає від систематичних ударів по експортних терміналах у Чорному та Балтійському морях.

Місцева влада Нижегородської області підтвердила факт виникнення пожежі на території заводу внаслідок влучання дрона. Повідомляється, що удару зазнали два ключові об'єкти нафтопереробного комплексу.

Крім технологічного обладнання, пошкоджень зазнала електростанція, що забезпечувала потреби підприємства, а також декілька допоміжних будівель. Наразі технічні служби оцінюють ступінь руйнувань та можливість проведення ремонтних робіт у стислі терміни.

Реакція ринку

Зупинка заводу миттєво відобразилася на показниках Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі. Компанія "Лукойл" повністю припинила пропонувати до продажу бензин, дизельне паливо та мазут, вироблений на цьому підприємстві.

Фахівці зазначають, що NORSI є стратегічно важливим об'єктом, оскільки займає друге місце в Росії за обсягами виробництва бензину. Повна відсутність пропозицій від заводу на внутрішньому ринку може спровокувати дефіцит пального у центральних регіонах.

Прогнози щодо відновлення поставок

Експерти галузі припускають, що відвантаження нафтопродуктів з Нижегородського НПЗ може бути заблоковане щонайменше до кінця поточного місяця.

Завод має потужність переробки близько 16 мільйонів тонн нафти на рік, що еквівалентно 320 тисячам барелів щодня.

Ситуація залишається критичною, оскільки пошкодження енергетичної інфраструктури заводу потребує складного відновлення електропостачання для запуску основних ліній.

Нагадаємо, російський нафтопереробний завод “Киришинешфтеоргсинтез”, один із найбільших у Росії, зупинився після пожежі, спричиненої атакою українських дронів.

Автор:
Тетяна Бесараб