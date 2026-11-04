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Четыре этажа и укрытие: Укрэксимбанк продает свое здание в центре Ужгорода более чем за 70 млн грн
Государственный Укрэксимбанк продает четырехэтажное здание своего бывшего отделения в самом центре Ужгорода. Начальная стоимость объекта недвижимости составляет 74 миллиона гривен, а сами тоги состоятся на аукционе 2 декабря.
Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные Национальной электронной биржи.
Речь идет о нежилом здании общей площадью более 2,3 тыс. кв. м, расположенную по адресу: площадь Жупанатская, 1. Филиал банка по этому адресу был закрыт 19 марта.
Объект находится в исторической части города – рядом с ТРЦ Pannonia, Ужгородским городским советом, сквером им. Героев Майдана, а также общепитами и банковскими учреждениями. Здание имеет два входа: общий с фасада и отдельный служебный.
По данным организаторов аукциона, помещение находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в косметическом ремонте. Здание полностью оснащено необходимой инфраструктурой:
- подключены электро-, газо- и водоснабжение;
- установлено индивидуальное отопление;
- имеющиеся системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения и кондиционирования;
- функционирует лифт.
Кроме четырех основных этажей, объект имеет большое подвальное помещение. Кроме технического и складского назначения, оно может использоваться как укрытие.
Аукцион по реализации имущества государственного банка запланирован на 2 декабря.
Напомним, в Киеве предлагается к продаже нежилое здание площадью 198,1 м² с перспективой оформления аренды земельного участка площадью 0,2439 га под реализацию девелоперского проекта. Стоимость лота составляет 900 000 долларов.