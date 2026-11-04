Чотири поверхи та укриття: Укрексімбанк продає свою будівлю в центрі Ужгорода за понад 70 млн грн

Державний Укрексімбанк продає чотириповерхову будівлю свого колишнього відділення в самому центрі Ужгорода. Початкова вартість об'єкта нерухомості становить 74 мільйони гривень, а самі тоги відбудуться на аукціоні 2 грудня.

Як пише Dilo, про це свідчать дані Національної електронної біржі.

Йдеться про нежитлову будівлю загальною площею понад 2,3 тис. кв. м, розташовану за адресою: площа Жупанатська, 1. Філію банку за цією адресою закрили 19 березня.

Об'єкт знаходиться в історичній частині міста — поруч із ТРЦ Pannonia, Ужгородською міською радою, сквером ім. Героїв Майдану, а також закладами громадського харчування та банківськими установами. Будівля має два входи: загальний з фасаду та окремий службовий.

За даними організаторів аукціону, приміщення перебуває у задовільному стані та потребує лише косметичного ремонту. Будівлю повністю оснащено необхідною інфраструктурою:

підключено електро-, газо- та водопостачання;

встановлено індивідуальне опалення;

наявні системи пожежної сигналізації, відеоспостереження та кондиціонування;

функціонує ліфт.

Крім чотирьох основних поверхів, об'єкт має велике підвальне приміщення. Окрім технічного та складського призначення, воно може використовуватися як укриття.

Аукціон з реалізації майна державного банку заплановано на 2 грудня.

Нагадаємо, у Києві пропонують до продажу нежитлову будівлю площею 198,1 м² із перспективою оформлення оренди земельної ділянки площею 0,2439 га під реалізацію девелоперського проєкту. Вартість лота становить 900 000 доларів США.