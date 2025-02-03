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ChatGPT стал еще умнее: новая функция Deep Research упрощает научные исследования

ChatGPT, Deep Research
ChatGPT обзавелся новой фишкой — Deep Research

OpenAI расширили функционал ChatGPT, добавив возможность проводить глубокие исследования – Deep Research. Модель теперь может самостоятельно искать информацию, анализировать данные и предоставлять пользователям структурированные отчеты.

В сообщении, опубликованном в блоге компании OpenAI, говорится, что новая функция поможет выполнять работу за вас самостоятельно — вы подсказываете, а ChatGPT найдет, проанализирует и синтезирует сотни онлайн-источников, чтобы создать исчерпывающий отчет на уровне аналитика-исследователя.

На каждое исследование уходит от 5 до 30 минут. По итогам работы агент предоставит все использованные источники и краткое изложение исследования. В работу можно вносить корректировки, в частности отправляя файлы.

В сущности, новая функция ChatGPT предназначена для тех случаев, когда требуется не просто быстрый ответ, а тщательное изучение информации, полученной с нескольких веб-сайтов и других источников.

OpenAI заявила, что Deep Research пока находится на ранней стадии разработки и имеет некоторые ограничения. ШИ-агент пока доступен только платным подписчикам, пользователи ChatGPT Pro могут посылать до 100 запросов в месяц, а Plus/Team – в "ограниченном режиме".

Ранее Delo.ua писало, что OpenAI представила Operator – искусственный интеллект, способный выполнять цифровые задания в интернете вместо пользователей. Operator базируется на новаторской модели CUA (Computer-Using Agent), сочетающей передовые технологии мультимодального распознавания GPT-4o с новейшими подходами к обучению с подкреплением интеллекта с целью создания безопасного и полезного искусственного интеллекта.

Автор:
Татьяна Бессараб