ChatGPT став ще розумнішим: нова функція Deep Research спрощує наукові дослідження

OpenAI розширили функціонал ChatGPT, додавши можливість проводити глибокі дослідження - Deep Research. Модель тепер може самостійно шукати інформацію, аналізувати дані та надавати користувачам структуровані звіти.

У повідомленні, опублікованому в блозі компанії OpenAI, йдеться про те, що нова функція допоможе виконувати роботу за вас самостійно - ви даєте підказку, а ChatGPT знайде, проаналізує та синтезує сотні онлайн-джерел, щоб створити вичерпний звіт на рівні аналітика-дослідника.

На кожне дослідження йде від 5 до 30 хвилин. За підсумками роботи агент надасть усі використані джерела та короткий виклад дослідження. У роботу можна вносити коригування, зокрема надсилаючи файли.

По суті, нова функція ChatGPT призначена для тих випадків, коли потрібна не просто швидка відповідь, а ретельне вивчення інформації, отриманої з кількох веб-сайтів та інших джерел.

OpenAI заявила, що Deep Research поки що перебуває на ранній стадії розробки і має деякі обмеження. ШІ-агент доступний тільки платним передплатникам, користувачі ChatGPT Pro можуть надсилати до 100 запитів на місяць, а Plus/Team - в "обмеженому режимі".

Раніше Delo.ua писало, що OpenAI представила Operator — штучний інтелект, здатний виконувати цифрові завдання в інтернеті замість користувачів. Operator базується на новаторській моделі CUA (Computer-Using Agent), яка поєднує передові технології мультимодального розпізнавання GPT-4o з новітніми підходами до навчання з підкріпленням інтелекту з метою створення безпечного та корисного штучного інтелекту.