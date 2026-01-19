ChatGPT станет рекламной площадкой: что изменится для пользователей

Компания OpenAI подтвердила запуск рекламы в ChatGPT. Это решение стало ответом на колоссальные затраты на поддержку инфраструктуры искусственного интеллекта, которые к 2030 году могут достичь 1 триллиона долларов. Пока нововведение коснется только пользователей в США, но вскоре этот опыт распространится и на все страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию R euters.

Кто увидит рекламу?

Рекламные блоки появятся в ближайшие недели, однако не для всех. OpenAI разделила аудиторию:

бесплатная версия и план Go – пользователи этих уровней начнут видеть спонсируемый контент;

платные подписки (Plus, Pro, Business, Enterprise) останутся полностью свободными от рекламы;

пользователи младше 18 лет рекламу не будут видеть.

Как это будет работать?

Разработчики успокаивают: реклама не будет влиять на объективность ответов ИИ, а ваши личные переписки не попадут в руки маркетологов. Кроме того, OpenAI запретит рекламу на щекотливые темы, такие как политика или здоровье.

"Мы планируем протестировать рекламу внизу ответов в ChatGPT, когда на основе вашего текущего разговора будет соответствующий спонсируемый продукт или услуга", - отметили в компании.

Риски для OpenAI

Аналитики предупреждают, что 800 миллионов активных пользователей – это огромный ресурс, но агрессивный маркетинг может заставить людей перейти к конкурентам, таким как Gemini от Google или Claude. ChatGPT придется балансировать между доходами и доверием миллионов людей.

Специалист Emarketer Джереми Голдман добавил, что этот шаг также может заставить конкурентов "прояснить собственные философии монетизации, особенно позиционирующих себя как "безрекламный по своей сути".

ChatGPT в Украине

Украина стала одной из стран, где революционные технологии OpenAI стали официально доступными.

18 февраля 2023 г. министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после серии переговоров, звонков и встреч с представителями OpenAI, ChatGPT открыл регистрацию для украинцев.

С 1 июня 2023 года в Украине заработало официальное приложение ChatGPT для iOS. Пользователи смогли загрузить чат-бот непосредственно из App Store (для устройств на базе iOS 16.1 или выше). Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.

