ChatGPT стане рекламним майданчиком: що зміниться для користувачів

Компанія OpenAI підтвердила запуск реклами у ChatGPT. Це рішення стало відповіддю на колосальні витрати на підтримку інфраструктури штучного інтелекту, які до 2030 року можуть сягнути 1 трильйона доларів. Поки що нововведення торкнеться лише користувачів у США, але незабаром цей досвід пошириться й на всі країни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Хто побачить рекламу?

Рекламні блоки з'являться найближчими тижнями, проте не для всіх. OpenAI розділила аудиторію:

безкоштовна версія та план Go — користувачі цих рівнів почнуть бачити спонсорований контент;

платні підписки (Plus, Pro, Business, Enterprise) залишаться повністю вільними від реклами;

користувачі віком до 18 років рекламу не бачитимуть.

Як це працюватиме?

Розробники заспокоюють: реклама не впливатиме на об'єктивність відповідей ШІ, а ваші особисті листування не потраплять до рук маркетологів. Крім того, OpenAI заборонить рекламу на делікатні теми, такі як політика чи здоров'я.

"Ми плануємо протестувати рекламу внизу відповідей у ChatGPT, коли на основі вашої поточної розмови буде відповідний спонсорований продукт або послуга", — зазначили у компанії.

Ризики для OpenAI

Аналітики попереджають, що 800 мільйонів активних користувачів — це величезний ресурс, але агресивний маркетинг може змусити людей перейти до конкурентів, таких як Gemini від Google або Claude. ChatGPT доведеться балансувати між прибутками та довірою мільйонів людей.

Фахівець Emarketer Джеремі Голдман додав, що цей крок також може змусити конкурентів "прояснити власні філософії монетизації, особливо тих, хто позиціонує себе як "безрекламний за своєю суттю".

ChatGPT в Україні

Україна стала однією з країн, де революційні технології від OpenAI стали офіційно доступними.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після серії переговорів, дзвінків та зустрічей з представниками OpenAI, ChatGPT відкрив реєстрацію для українців.

З 1 червня 2023 року в Україні запрацював офіційний застосунок ChatGPT для iOS. Користувачі змогли завантажити чат-бот безпосередньо з App Store (для пристроїв на базі iOS 16.1 або вище). Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

Нагадаємо, компанія OpenAI зробила ще один крок до домінування на ринку штучного інтелекту, випустивши новий інструмент – ChatGPT Translate.